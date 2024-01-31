ua en ru
Ср, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Боррель призвал страны Евросоюза вкладывать больше средств в военную мобильность

Среда 31 января 2024 05:34
UA EN RU
Боррель призвал страны Евросоюза вкладывать больше средств в военную мобильность Фото: верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель призвал членов Евросоюза исправить годы "небрежности и недофинансирования" военной мобильности в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa press.

Боррель считает, что дебаты теперь должны продолжаться относительно компенсации десятилетия недостаточного финансирования в вопросе, который вышел на первый план после начала российского вторжения в Украину.

"Сегодня европейцы обнаружили, что живут в очень конфронтационном и опасном мире. Мы должны инвестировать в военную мобильность, где годы пренебрежения и нехватки финансирования должны быть исправлены", - заявил Боррель.

Верховный представитель ЕС также подчеркнул необходимость увеличения учений по военной мобильности.

Следует отметить, что 30 января Германия, Нидерланды и Польша подписали соглашение , направленное на сокращение бюрократических проволочек, препятствующее быстрому передвижению войск и вооружений на восточный фланг НАТО.

Возможное нападение РФ на НАТО

Недавно в западных СМИ вышла серия публикаций о планах России напасть на страны НАТО. В частности, были обнародованы сценарии, а также инфографики. Чиновники уже начали призывать готовиться к возможной войне.

Обсуждение началось после публикации немецкого таблоида Bild, якобы получившего секретный документ "Оборона альянса-2025".

Также глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что российский диктатор Владимир Путин "не постеснялся" напасть на НАТО. Если бы Украина была вынуждена сдаться, это не утолило бы жажду властей России.

Более подробно об этом, военные потенциалы России и НАТО, а также о том, как может развиваться конфликт, - в тексте РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жозеп Боррель
NEWS
Новые правила. Какие изменения готовит украинцам законопроект о мобилизации: краткий пересказ
Новые правила. Какие изменения готовит украинцам законопроект о мобилизации: краткий пересказ
DAILY
Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда