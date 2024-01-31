Боррель призвал страны Евросоюза вкладывать больше средств в военную мобильность

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель призвал членов Евросоюза исправить годы "небрежности и недофинансирования" военной мобильности в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa press .

Боррель считает, что дебаты теперь должны продолжаться относительно компенсации десятилетия недостаточного финансирования в вопросе, который вышел на первый план после начала российского вторжения в Украину.

"Сегодня европейцы обнаружили, что живут в очень конфронтационном и опасном мире. Мы должны инвестировать в военную мобильность, где годы пренебрежения и нехватки финансирования должны быть исправлены", - заявил Боррель.

Верховный представитель ЕС также подчеркнул необходимость увеличения учений по военной мобильности.

Следует отметить, что 30 января Германия, Нидерланды и Польша подписали соглашение , направленное на сокращение бюрократических проволочек, препятствующее быстрому передвижению войск и вооружений на восточный фланг НАТО.

Возможное нападение РФ на НАТО

Недавно в западных СМИ вышла серия публикаций о планах России напасть на страны НАТО. В частности, были обнародованы сценарии, а также инфографики. Чиновники уже начали призывать готовиться к возможной войне.

Обсуждение началось после публикации немецкого таблоида Bild, якобы получившего секретный документ "Оборона альянса-2025".

Также глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что российский диктатор Владимир Путин "не постеснялся" напасть на НАТО. Если бы Украина была вынуждена сдаться, это не утолило бы жажду властей России.

Более подробно об этом, военные потенциалы России и НАТО, а также о том, как может развиваться конфликт, - в тексте РБК-Украина.