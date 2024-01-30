Три члени НАТО спростили пересування військ до східного флангу Альянсу, - Reuters
Німеччина, Нідерланди та Польща підписали угоду, спрямовану на скорочення бюрократичної тяганини, що перешкоджає швидкому пересуванню військ і озброєнь до східного флангу НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
З чого це почалося
Унаслідок вторгнення Росії в Україну у 2022 році і НАТО, і Європейський союз почали прискорювати підготовку на випадок виникнення військового конфлікту з РФ.
За такого сценарію очікується, що США та інші союзники по НАТО направлять великі військові підкріплення через порти Північного моря через Німеччину і Польщу на східний фронт.
Наразі НАТО проводить найбільші військові навчання з часів закінчення холодної війни - "Стійкий захисник-2024", в яких беруть участь близько 90 000 військовослужбовців.
НАТО має бути готовим до можливої війни
Виступаючи на заході в Європейському оборонному агентстві ЄС у Брюсселі, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що вкрай важливо створити умови, які дають змогу швидко розгорнути військові сили до того, як виникне будь-який можливий конфлікт.
"Географія така, яка вона є. Це означає, що ви повинні мати можливість швидко переміщатися з Нідерландів через Німеччину до Польщі", - сказала вона перед тим, як три країни підписали лист про наміри щодо тіснішої співпраці.
Бюрократія в Північноатлантичному альянсі
НАТО попередило своїх членів, що занадто велика бюрократична тяганина перешкоджає пересуванню військ Європою, і ця проблема може призвести до серйозних затримок у разі початку конфлікту з Росією.
"У нас закінчується час. Те, що ми не зробимо в мирний час, не буде готове в разі кризи або війни", - заявив агентству Reuters наприкінці минулого року начальник логістичного командування НАТО генерал-лейтенант Александр Соллфранк.
Силам НАТО, як і раніше, необхідно дотримуватися безлічі різних правил, починаючи від попереднього повідомлення, необхідного для відправки боєприпасів, і закінчуючи допустимою довжиною військових конвоїв.
Можливий напад РФ на НАТО
Нещодавно в західних ЗМІ вийшла серія публікацій про плани Росії напасти на країни НАТО. Зокрема були оприлюднені сценарії, а також інфографіки. Чиновники тим часом уже почали закликати готуватися до можливої війни.
Обговорення розпочалося після публікації німецького таблоїда Bild, який нібито отримав секретний документ "Оборона альянсу-2025".
Також голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що російський диктатор Володимир Путін "не посоромився" б напасти на НАТО. Якби Україна була змушена здатися, це не втамувало б спрагу влади Росії.
Докладніше про це, військові потенціали Росії та НАТО, а також про те, як може розвиватися конфлікт, - у тексті РБК-Україна.
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