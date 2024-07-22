Як Україна готується до другого саміту миру, куди можуть запросити РФ

Українська влада вже розпочала підготовку до другого саміту миру. Вона передбачає зустрічі на рівні міністрів та радників голів держав.

Більш детально про плани Києва напередодні другого саміту, - у матеріалі РБК-Україна .

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Три ключові теми

Варто зауважити, що Україна у ході першого саміту миру, що пройшов 15-16 червня, сфокусувалася на трьох основних пунктах формули миру:

ядерна та енергетична безпека;

продовольча безпека;

обмін полоненими між Україною всіх на всіх (також пункт передбачає повернення депортованих до Росії українських дітей).

Підсумкове комюніке, в якому було прописано ці три пункти, підтримали станом на сьогодні 93 країни та шість міжнародних організацій.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, роботу над реалізацією цих трьох вищезгаданих пунктів формули миру розпочнуть на зустрічах на рівні радників та міністрів.

Перша така зустріч пройде у Катарі наприкінці липня-початку серпня, де чиновники зосередяться на енергетичній безпеці України. У серпні в Туреччині відбудеться зустріч щодо продовольчої безпеки. У вересні в Канаді радники глав держав обговорять обмін полоненими всіх на всіх.

Зеленський наголошував, що за підсумками таких зустрічей планується напрацювати план на другий саміт миру.

"Як ми йшли, за таким планом ми і продовжуватимемо йти. Після цих трьох пунктів, якщо вони спрацюють, буде готовий повністю план реалізації всіх пунктів", - наголошував глава держави.

Він поставив завдання перед українськими чиновниками, щоб ті вже у листопаді підготували план та другий саміт миру.

Де може відбутися саміт

Як зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, очікується, що другий саміт миру Україна проведе в одній із країн Глобального Півдня.

"Тут є кілька якісних сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту. Але важливо, що час між першим та другим самітом не буде порожнім", - заявив він.

При цьому керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Time уточнював, що Київ очікує на організацію заходу в Саудівській Аравії. Поки що невідомо, чи є між країнами відповідні домовленості.

Цікаво, що Саудівська Аравія була однією з країн-учасниць першого саміту, яка відмовилася підтримувати підсумкове комюніке.