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Боррель: наступний саміт миру має пройти за участі РФ, але не на умовах Путіна

Вівторок 23 липня 2024 02:59
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Боррель: наступний саміт миру має пройти за участі РФ, але не на умовах Путіна Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Наступний мирний саміт має пройти за участі Росії, але зустріч має відбуватися на основі міжнародного права, а не тих умов, які висуває російський диктатор Володимир Путін.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Такою була його відповідь на питання про те, чи вважає він за можливе скликати наступну мирну конференцію вже восени цього року, і за яких умов до цієї зустрічі можливо долучити країну-агрессора РФ.

Дипломат переконаний в тому, що президент України Володимир Зеленський далі шукатиме шляхи, щоб провести наступну мирну конференцію за участі РФ. Він наголосив, що раніше вже було сказано, що наступний крок вимагає залучення Росії. Проте переговори мають відбутися на певній основі, і мова йде не про путінську основу.

"Але як треба сприймати те, що президент Путін сказав під час візиту прем’єра Орбана до Москви? Подивіться - це ті передумови, які висуває Путін. Так, зрозуміло, ми маємо покладати надії на мир через дипломатичні переговори, але на певній основі. І це не путінська основа", - зазначив Боррель на пресконференції у Брюсселі за підсумками Ради міністрів ЄС.

Він повідомив, що під час спілкування із очільником МЗС України Дмитром Кулебою європейські урядовці обговорили наступні кроки після саміту миру у Швейцарії. Вони погодилися, що має бути зроблено більше для залучення якомога ширшої присутності партнерів з усього світу.

Боррель додав, що для протидії російській пропаганді, необхідно роз'яснювати та пояснювати всім і кожному у світі, що саме відбувається в Україні, що це Росія атакує українську державу, а Україна обороняється і їй допомогають у самозахисті.

Також за словами голови дипломатії ЄС, позиція Євросоюзу залишається незмінною - Формула миру президента Зеленського є єдиним мирним планом, якій підтримує європейський блок.

Що ще заявив Боррель

Глава дипломатії ЄС повідомив, що Україна отримає перші 1,4 млрд євро із заморожених активів РФ уже на початку серпня. Кошти підуть на закупівлю пріоритетного військового обладнання.

Також Боррель повідомив, що глави МЗС Євросоюзу обговорять, як реагувати на візит угорського прем'єра Віктора Орбана в Росію і Китай, а також на позицію Угорщини щодо ролі ЄС в Україні.

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