Боррель вважає, що більш швидке постачання зброї могло б врятувати життя в Україні

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Він сказав, що ЄС усе ще далекий від того, щоб мати необхідний йому оборонний потенціал. Боррель сказав, що війна вимагала живих навчань із виявлення можливостей Європи.

Йдеться про те, що ЄС може надати, що може використовувати Україна, де є дублювання допомоги, де є лазівки.

Військові поставки мають відбуватися швидше

Боррель заявив, що ЄС здійснив чудеса і діяв зі швидкістю світла порівняно з минулим.

"Деякі рішення обговорюються досить довго. Чи потрібно нам надавати танки? Це була довга дискусія, і врешті-решт ми надали танки. Чи повинні ми надати зенітні ракети для Patroit? Було довге обговорення і врешті-решт ми це зробили. Чи повинні ми надати потужності ВПС? Про це говорили ще на початку війни. Зараз ми готуємо пілотів для F-16", - сказав верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки.

Також він сказав, що війна є війна. Тому якщо хтось хоче допомогти зі зброєю країні, яка зазнає сильної атаки, необхідно діяти якомога швидше.

Більш швидкі поставки зброї врятували б життя в Україні

Боррель вважає, що більш швидкі рішення могли б врятувати життя. Також він зазначив, що прогрес українського контрнаступу сповільнився через проблеми, не пов'язані з постачанням зброї.

"Росія побудувала довгий ланцюжок укріплень. У деяких випадках глибина або ширина становить 25 км. І зрозуміло, що проти цього не можна йти в лобову атаку, це було б самогубством. Вони замінували всю землю", - сказав він.

Військова допомога Україні від ЄС

Раніше повідомлялось, що Європейський союз хоче навчити 40 000 тисяч українських солдатів до кінця року.

Також у липні стало відомо, що навчання українських військ можуть поступово перенести з Європи до України. З такою пропозицією виступив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Потім Боррель заявив, що Фонд допомоги Україні на період 2024-2027 років, який потрібен для забезпечення військових потреб ЗСУ, має бути створений до кінця року.