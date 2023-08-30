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Євросоюз хоче до кінця року навчити 40 тисяч українських військових

Середа 30 серпня 2023 16:59
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Євросоюз хоче до кінця року навчити 40 тисяч українських військових Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз хоче навчити 40 000 тисяч українських солдатів до кінця року.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Це має відбуватися в рамках тренувальної місії Євросоюзу EUMAM.

Зазначається, що на поточний момент заплановано навчання 25 000 солдатів, однак Боррель хоче збільшити її до 40 тисяч українських військових.

Більше жодних подробиць про це не повідомляють.

Навчання українських військових у Європі

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. Тоді планувалося, що у рамках місії EUMAM буде підготовлено до 15 тисяч військових.

У липні стало відомо, що навчання українських військ можуть поступово перенести з Європи до України. З такою пропозицією виступив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Нещодавно повідомлялось, що нестача перекладачів для навчання українських військових у Німеччині стала серйозною проблемою. Мова йде про переклад спеціальної воєнної лексики.

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Збройні сили України Жозеп Боррель Евросоюз Війна в Україні
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