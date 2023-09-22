Боррель считает, что более быстрые поставки оружия могли бы спасти жизни в Украине

Украина смогла бы спасти больше жизней, если бы поставки военной помощи происходили быстрее.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Он сказал, что ЕС всё ещё далёк от того, чтобы иметь необходимый ему оборонный потенциал. Боррель сказал, что война требовала живых учений по выявлению возможностей Европы.

Речь идет о том, что ЕС может предоставить, что может использовать Украина, где есть дублирование помощи, где есть лазейки.

Военные поставки должны происходить быстрее

Боррель заявил, что ЕС совершил чудеса и действовал со скоростью света по сравнению с прошлым.

"Некоторые решения обсуждаются достаточно долго. Нужно ли нам предоставлять танки? Это была долгая дискуссия, и в конце концов мы предоставили танки. Должны ли мы предоставить зенитные ракеты для Patroit? Было долгое обсуждение и в конце концов мы это сделали. Должны ли мы предоставить мощности ВВС? Об этом говорили еще в начале войны. Сейчас мы готовим пилотов для F-16", - сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Также он сказал, что война есть война. Поэтому если кто-то хочет помочь с оружием стране, которая подвергается сильной атаке, необходимо действовать как можно скорее.

Более быстрые поставки оружия спасли бы жизни в Украине

Боррель считает, что более быстрые решения могли бы спасти жизни. Также он отметил, что прогресс украинского контрнаступления замедлился из-за проблем, не связанных с поставками оружия.

"Россия построила длинную цепочку укреплений. В некоторых случаях глубина или ширина составляет 25 км. И понятно, что против этого нельзя идти в лобовую атаку, это было бы самоубийством. Они заминировали всю землю", - сказал он.

Военная помощь Украине от ЕС

Ранее сообщалось, что Европейский союз хочет обучить 40 тысяч украинских солдат до конца года.

Также в июле стало известно, что учения украинских войск могут постепенно перенести из Европы в Украину. С таким предложением выступил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Затем Боррель заявил, что Фонд помощи Украине на период 2024-2027 годов, который необходим для обеспечения военных нужд ВСУ, должен быть создан до конца года.