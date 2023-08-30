ЄС до кінця року має створити Фонд допомоги Україні на 20 млрд євро, - Боррель

Фонд допомоги Україні на період 2024-2027 років, який потрібен для забезпечення військових потреб ЗСУ, має бути створений до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії ЄС Жозепа Борреля .

"Спочатку про військову техніку. Я запропонував створити Фонд допомоги Україні на період 2024-2027 років, щоб забезпечити стійкість нашої військової допомоги", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про цей Фонд

Цей Фонд, який буде вбудований у Європейський фонд миру, має стати ключовим елементом довгострокового внеску ЄС у безпеку України. Про це європейські лідери домовилися в червні.

"Я пропоную створити Фонд із бюджетом близько 5 мільярдів євро щороку. Це слід розглядати як стелю, а не цільовий показник витрат. Якби ми могли витрачати менше, було б набагато краще, але це має бути наша стеля для програми в середньостроковій перспективі наших зусиль з підтримки України", - сказав Боррель.

Коли його можуть створити

За його словами, міністри оборони країн Європи сьогодні обговорили цю тему, завтра її планують обговорити міністри закордонних справ країн ЄС.

Боррель висловив сподівання, що до кінця року цей Фонд вдасться створити.

Військова допомога Україні від ЄС

Сьогодні повідомлялось, що Європейський союз хоче навчити 40 000 тисяч українських солдатів до кінця року.

Також у липні стало відомо, що навчання українських військ можуть поступово перенести з Європи до України. З такою пропозицією виступив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.