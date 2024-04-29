Боррель не вірить у швидке закінчення війни, але обіцяє, що ЄС не припинить допомагати Україні

Виступаючи на сесії Всесвітнього економічного форуму в Ер-Ріяді 28 квітня, Боррель розповів, що незадовго до початку повномасштабного російського вторгнення, у січні 2022 року, відвідував Донбас та зустрічався з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

За словами Борреля, в українському уряді йому повідомили, що готуються до вторгнення РФ, і запитали про можливу реакцію з боку ЄС – чи буде Брюссель закликати Україну здатися, чи надасть необхідну для оборони зброю. Дипломат сказав, що не зміг тоді відповісти на це запитання, але після початку бойових дій, як відомо, ЄС почав підтримувати Київ.

Європейці "не підуть помирати за Донбас", зазначив Боррель, проте "могли б допомогти українцям перестати помирати за Донбас". ЄС, за його словами, надаватиме Україні допомогу до закінчення війни, хоча "це, на жаль, не скоро станеться".

Бачення українців закінчення війни