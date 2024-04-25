Українці відповіли, що робитимуть у разі загострення або затягування війни

Українці відповіли на питання про свої плани на випадок загострення або затягування війни. Переважає готовність тим чи іншим чином долучатися до боротьби з російськими загарбниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, 7% опитаних висловили готовність приєднатися до сил оборони в разі мобілізації, 9% - готові приєднатися до сил оборони у разі, якщо військові дії наблизяться до місця їхнього проживання, а 35% зосереджені на роботі та наданні посильної невійськової допомоги.

Крім того, 24% намагатимуться просто вижити, а 5% спробують виїхати з країни.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року серед 2020 респондентів. Опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.