Боррель не верит в быстрое окончание войны, но обещает, что ЕС не прекратит помогать Украине

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что война России против Украины закончится "не скоро", однако подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину до завершения боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Выступая на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде 28 апреля, Боррель рассказал, что незадолго до начала полномасштабного российского вторжения в январе 2022 года посещал Донбасс и встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.
По словам Борреля, в украинском правительстве ему сообщили, что готовятся к вторжению РФ, и спросили о возможной реакции со стороны ЕС – будет ли Брюссель призывать Украину сдаться или предоставит необходимое для обороны оружие. Дипломат сказал, что затруднился тогда ответить на этот вопрос, но после начала боевых действий, как известно, ЕС начал поддерживать Киев.
Европейцы "не пойдут умирать за Донбасс", отметил Боррель, однако "могли бы помочь украинцам перестать умирать за Донбасс". ЕС, по его словам, будет оказывать Украине помощь до окончания войны, хотя "это, к сожалению, не скоро произойдет".
Согласно данным соцопроса, проведенного в феврале, 37% украинцев считают, что война закончится через 1-2 года, 26% считают - менее чем через год.
Другой соцопрос, проведенный в марте, показал, что в случае обострения или затягивания войны 35% украинцев будут сосредоточены на работе и оказании посильной невоенной помощи, 24% будут пытаться просто выжить. Лишь 7% выразили готовность присоединиться к силам обороны в случае мобилизации, 9% - готовы присоединиться к силам обороны в случае, если военные действия приблизятся к месту их проживания.
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