Майже 90% українців вірять у перемогу у війні, але тільки 45% у повернення всіх територій

Абсолютна більшість (88%) опитаних вірять, що Україна переможе у війні з Росією. Але тільки 45% впевнені в поверненні кордонів 1991 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

У лютому 2024 року впевненість у перемозі дещо знизилася в порівнянні з минулими опитуваннями.

Відповідаючи, якими будуть межі України у результаті закінчення війни, 45% заявили, що Україна збереже усі свої території, які мала у 1991 році.

Крім того, вважають, що:

Україна поверне Донбас, але не Крим - 7%,

Україна поверне Крим, але без т.зв. "ДНР" та "ЛНР" - 7%,

Україна поверне території, які були підконтрольні до початку війни (до 24 лютого 2022 року) - 16%,

Україна втратить деякі нові території - 16%,

Україна буде повністю окупована Росією - 1%.

На думку українців, війна закінчиться:

Менше ніж за рік - 26%,

Через 1-2 роки - 37%,

Через 3-4 роки - 14%,

Через 5 років і більше - 8%,

Ніколи - 3%.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Опитування проводилося по всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 17 по 21 лютого 2024 року 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.