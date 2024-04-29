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Боррель не вірить у швидке закінчення війни, але обіцяє, що ЄС не припинить допомагати Україні

Понеділок 29 квітня 2024 01:40
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Боррель не вірить у швидке закінчення війни, але обіцяє, що ЄС не припинить допомагати Україні Фото: Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель вважає, що війна Росії проти України закінчиться "не скоро", проте наголосив, що ЄС підтримуватиме Україну до завершення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Виступаючи на сесії Всесвітнього економічного форуму в Ер-Ріяді 28 квітня, Боррель розповів, що незадовго до початку повномасштабного російського вторгнення, у січні 2022 року, відвідував Донбас та зустрічався з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

За словами Борреля, в українському уряді йому повідомили, що готуються до вторгнення РФ, і запитали про можливу реакцію з боку ЄС – чи буде Брюссель закликати Україну здатися, чи надасть необхідну для оборони зброю. Дипломат сказав, що не зміг тоді відповісти на це запитання, але після початку бойових дій, як відомо, ЄС почав підтримувати Київ.

Європейці "не підуть помирати за Донбас", зазначив Боррель, проте "могли б допомогти українцям перестати помирати за Донбас". ЄС, за його словами, надаватиме Україні допомогу до закінчення війни, хоча "це, на жаль, не скоро станеться".

Бачення українців закінчення війни

Згідно з даними соцопитування, проведеного у лютому, 37% українців вважають, що війна закінчиться через 1-2 роки, 26% вважаються, що менше ніж за рік.

Інше соцопитування, проведене в березні, показало, що у разі загострення або затягування війни 35% українців будуть зосереджені на роботі та наданні посильної невійськової допомоги, 24% намагатимуться просто вижити. Лише 7% висловили готовність приєднатися до сил оборони в разі мобілізації, 9% - готові приєднатися до сил оборони у разі, якщо військові дії наблизяться до місця їхнього проживання.

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Жозеп Боррель Війна в Україні
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