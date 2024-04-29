Боррель не верит в быстрое окончание войны, но обещает, что ЕС не прекратит помогать Украине

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что война России против Украины закончится "не скоро", однако подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину до завершения боевых действий.

Выступая на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде 28 апреля, Боррель рассказал, что незадолго до начала полномасштабного российского вторжения в январе 2022 года посещал Донбасс и встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

По словам Борреля, в украинском правительстве ему сообщили, что готовятся к вторжению РФ, и спросили о возможной реакции со стороны ЕС – будет ли Брюссель призывать Украину сдаться или предоставит необходимое для обороны оружие. Дипломат сказал, что затруднился тогда ответить на этот вопрос, но после начала боевых действий, как известно, ЕС начал поддерживать Киев.

Европейцы "не пойдут умирать за Донбасс", отметил Боррель, однако "могли бы помочь украинцам перестать умирать за Донбасс". ЕС, по его словам, будет оказывать Украине помощь до окончания войны, хотя "это, к сожалению, не скоро произойдет".

Видение украинцев окончания войны