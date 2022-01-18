Боррель: есть угроза фактического присоединения ОРДЛО к России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обеспокоен ситуацией с неподконтрольными Украине отдельными районами Донецкой и Луганской областей. По его мнению, есть угроза их фактического присоединения к России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

В частности, на заседании Европарламента в Страсбурге Боррель заявил, что его "все больше беспокоят неподконтрольные Киеву регионы".

Он подчеркнул, что контролируемые пророссийскими сепаратистами восточные районы "все дальше и дальше отдаляются от Украины, становясь "все ближе и ближе к России". По его словам, существует риск постепенного фактического присоединения районов Донбасса к России.

В то же время Боррель в очередной раз предостерег Москву о последствиях военной агрессии против Украины.