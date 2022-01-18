Боррель: є загроза фактичного приєднання ОРДЛО до Росії

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель стурбований ситуацією з непідконтрольними Україні окремими районами Донецької та Луганської областей. На його думку, є загроза їх фактичного приєднання до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Зокрема, на засіданні Європарламенту в Страсбурзі Боррель заявив, що його "все більше турбують непідконтрольні Києву регіони".

Він підкреслив, що контрольовані проросійськими сепаратистами східні райони "все далі й далі віддаляються від України, стаючи "все ближче й ближче до Росії". За його словами, існує ризик поступового фактичного приєднання районів Донбасу до Росії.

У той же час Боррель в черговий раз застеріг Москву про наслідки військової агресії проти України.