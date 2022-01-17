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Не самый вероятный сценарий: Боррель о возможности войны Украины с Россией

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Понедельник 17 января 2022 22:48
Не самый вероятный сценарий: Боррель о возможности войны Украины с Россией Фото: верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялось заседание Комитета Европарламента по ситуации вокруг Украины. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не считает полномасштабное вторжение Российской Федерации - самым вероятным сценарием.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Борреля.

"Массированная атака на Украину не кажется мне наиболее возможным сценарием", - отметил Боррель.

В то же время Боррель призвал Российскую Федерацию к деэскалации у границ нашей страны и отметил, что не может быть безопасности Европы без безопасности Украины.

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