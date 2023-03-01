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Боррель сподівається на засудження війни Росії проти України на саміті G20

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністри закордонних справ країн G20 на саміті в Індії мають засудити війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Цю війну необхідно засудити", - заявив головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель ЗМІ в Індії на зустрічі представників G20.

"Я сподіваюся, я впевнений, що дипломатичний потенціал Індії буде використано для того, щоб змусити Росію зрозуміти, що цю війну потрібно закінчити", - додав він.

При цьому джерело в ЄС повідомило виданню, що делегація Євросоюзу не підтримає заяву на зустрічі G20, якщо вона не включатиме засудження війни.

Ці коментарі прозвучали через кілька годин після того, як Росія заявила, що вважає G20 престижним форумом, "де мають прийматися збалансовані консенсусні рішення в інтересах усього людства".

Нагадаємо, війна РФ проти України стане важливою частиною обговорень на зустрічі глав МЗС G20, але Індія впевнена, що економічні проблеми, створені війною, отримають не меншу увагу.

РБК-Україна також повідомляло, що усі члени G20 погодилися рішуче засудити війну проти України, окрім РФ та Китаю.

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G20ЕвросоюзЖозеп Боррель