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Більшість членів G20 рішуче засуджують війну проти України, - Індія

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Субота 25 лютого 2023 16:46
Більшість членів G20 рішуче засуджують війну проти України, - Індія Фото: Індія (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Всі члени G20 погодилися рішуче засудити війну проти України, окрім Росії та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Індії, яку приводить The Guardian.

Індія дотримувалася формулювань, використаних у тогорічній декларації лідерів G20 на Балі. На її думку, блок G20 не є форумом для вирішення питань безпеки.

На останній великій зустрічі G20 у листопаді лідери рішуче засудили війну, попередивши, що вона посилює нестабільність у світовій економіці.

"Мирне вирішення конфліктів, зусилля щодо врегулювання криз, а також дипломатія та діалог мають життєво важливе значення. Сьогоднішня епоха не має бути війною", - йдеться у поточній заяві Індії.

Guardian зазначає, що в опублікованому сьогодні підсумковому документі йдеться, що згоди щодо формулювання війни проти Україні не було.

Нагадаємо, що Індія наполягала на тому, щоб не використовувалося слово "війна" у комюніке.

Міністр фінансів США Джанет Єллен на фінансовому саміті G20 в індійському Бангалорі назвала представників Росії співучасниками військових злочинів.

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