Глави МЗС G20 на саміті в Індії обговорять війну Росії з Україною та її економічні наслідки

Російсько-український "конфлікт" стане важливою частиною обговорень на зустрічі міністрів закордонних справ G20, але Індія, що приймає зустріч, впевнена, що економічні проблеми, створені війною, отримають не меншу увагу.

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Вінай Кватра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Так, враховуючи характер та розвиток ситуації у російсько-українському конфлікті, це буде важливий пункт для обговорення", - заявив міністр журналістам.

За його словами, "питанням щодо продовольчої, енергетичної безпеки", впливу конфлікту на ці економічні проблеми також буде приділено "належну увагу".

У зустрічі візьмуть участь 40 делегацій, зокрема міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган.

G20 включає багаті країни G7, а також Росію, Китай, Індію, Бразилію, Австралію і Саудівську Аравію та інші країни.

Саміт почався за кілька днів після зустрічі фінансових керівників країн G20 у Бангалорі, яка була затьмарена війною Росії проти України.