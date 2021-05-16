Боррель созвал срочное заседание Совета ЕС из-за Израиля
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созвал экстренное совещание Совета ЕС по вопросам внешней политики. Министры иностранных дел стран ЕС соберутся, чтобы обсудить обострение конфликта между Израилем и Сектором Газа.
Об этом дипломат написал в Twitter.
По словам Борреля, заседание Совета министров иностранных дел ЕС состоится во вторник, 18 мая. Министры обсудят, как можно повлиять на ситуацию, которая сейчас разворачивается в Израиле.
"Учитывая продолжающуюся эскалацию между Израилем и палестинскими группировками и неприемлемое число жертв среди гражданского населения, я созываю экстренное заседание... Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия", - сказал он.
Напомним, накануне Боррель провел разговор с палестинским лидером Махмудом Аббасом, выразив ему обеспокоенность обострением ситуацией в Секторе Газа.
Добавим, сегодня во второй половине дня на срочное заседание по поводу Израиля соберется Совет безопасности ООН. На заседании планируют выступить представители Египта, Иордании, Израиля и Палестины.
На прошлой неделе в Израиле обострился конфликт с боевиками ХАМАС, которые действуют на территории Сектора Газа. Ежедневно стороны конфликта обмениваются обстрелами, подробнее - в материале "Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт".