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Боррель скликав термінове засідання Ради ЄС через Ізраїль

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Брюссель, Неділя 16 травня 2021 12:36
Боррель скликав термінове засідання Ради ЄС через Ізраїль Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель скликав екстрену нараду Ради ЄС з питань зовнішньої політики. Міністри закордонних справ країн ЄС зберуться, щоб обговорити загострення конфлікту між Ізраїлем та Сектором Газа.

Про це дипломат написав у Twitter.

За словами Борреля, засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС відбудеться у вівторок, 18 травня. Міністри обговорять, як можна вплинути на ситуацію, яка зараз розгортається в Ізраїлі.

"З огляду на триваючу ескалацію між Ізраїлем та палестинськими угрупуваннями та неприйнятну кількість жертв серед цивільного населення, я скликаю термінове засідання... Ми будемо координувати та обговорювати, як ЄС може найкращим чином сприяти припиненню нинішнього насильства", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні Боррель провів розмову з палестинським лідером Махмудом Аббасом, висловивши йому стурбованість загостренням ситуацією в Секторі Газа.

Додамо, сьогодні в другій половині дня на термінове засідання з приводу Ізраїля збереться Рада безпеки ООН. На засіданні планують виступити представники Єгипту, Йорданії, Ізраїлю та Палестини.

Минулого тижня в Ізраїлі загострився конфлікт з бойовиками ХАМАС, які діють на території Сектору Газа. Щодня сторони конфлікту обмінюються обстрілами, детальніше - в матеріалі "Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт".

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