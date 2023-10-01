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Боррель розповів, про що розмовляв з Умєровим, і пообіцяв підтримувати Україну

Фото: голова європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька, Віталій Носач

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель під час візиту до Києва провів зустріч з новим міністром оборони Рустемом Умєровим. Вони обговорили подальшу військову допомогу від ЄС.

Про це Боррель розповів на прес-конференції в Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Під час прес-конференції Боррель заявив, що йому було приємно особисто познайомитись з новим міністром оборони України.

 

Він зауважив, що під час зустрічі, вони мали можливість обмінятися інформацією та обговорити ситуацію на фронті, а також питання підтримки ЄС української армії.

Голова європейської дипломатії також зазначив. що зустріч була спрямована на обговорення найгостріших потреб для України.

Умєров, за словами Борреля, зміг розповісти йому про потреби військових в амуніції та зброї. Крім того, під час зустрічі було обговорення питання подальшої підготовки українських військових.

До того ж Боррель наголосив, що ЄС і надалі буде підтримувати Україну.

"Ми надали підтримку на суму щонайменше 25 млрд євро. І це лише військова підтримка. А загальна підтримка сягає 80 млрд євро. І це найбільша сума, яку ми колись виділяли на таку підтримку. Ми цим пишаємось. І я запевняю міністра, що ми працюємо заради миру, але маємо підтримувати Україну з військової точки зору", - наголосив він.

Візит Борреля до України

Нагадаємо, вчора, 30 вересня, Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом. Зокрема, він відвідав Спасо-Преображенський собор, який постраждав через ракетний обстріл росіян.

Сьогодні голова європейської дипломатії приїхав до Києва. За час візиту він встиг зустрітись з українським президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та новим міністром оборони.

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