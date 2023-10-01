Боррель рассказал, о чем разговаривал с Умеровым, и пообещал поддерживать Украину

Во время пресс-конференции Боррель заявил, что ему было приятно лично познакомиться с новым министром обороны Украины.

Он отметил, что во время встречи, они имели возможность обменяться информацией и обсудить ситуацию на фронте, а также вопросы поддержки ЕС украинской армии.

Глава европейской дипломатии также рассказал, что встреча была направлена на обсуждение острых потребностей для Украины.

Умеров, по словам Борреля, смог рассказать ему о потребностях военных в амуниции и оружии. Кроме того, во время встречи был обсужден вопрос дальнейшей подготовки украинских военных.

К тому же Боррель подчеркнул, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

"Мы оказали поддержку на сумму не менее 25 млрд евро. И это только военная поддержка. А общая поддержка достигает 80 млрд евро. И это самая большая сумма, которую мы когда-либо выделяли на такую поддержку. Мы этим гордимся. И я уверяю министра, что мы работаем ради мира, но должны поддерживать Украину с военной точки зрения", - подчеркнул он.

Визит Борреля в Украину

Напомним, вчера, 30 сентября, Боррель прибыл в Одессу с не анонсированным визитом. В частности, он посетил Спасо-Преображенский собор, пострадавший из-за ракетных обстрелов россиян.

Сегодня глава европейской дипломатии приехал в Киев. Во время визита он успел встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и новым министром обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.