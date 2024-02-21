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Боррель раскрыл детали 13-го пакета санкций ЕС против России

Брюссель, Среда 21 февраля 2024 12:21
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Боррель раскрыл детали 13-го пакета санкций ЕС против России Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Новые санкции Европейского союза против России будут направлены на блокировку "лазеек" для обхода санкций. Также в санкционный список ЕС добавили еще почти 200 человек и компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter (X).

"Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц в наш пакет санкций, благодаря чему список ЕС превысит 2000", - написал он.

Боррель также подчеркнул, что в рамках 13-го пакета антироссийских санкций ЕС введет больше мер против организаций, привлеченных к обходу санкций, а также оборонного и военного секторов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщала, что ЕС ограничивает доступ России к беспилотникам.

Новые санкции ЕС против России

Сегодня, 21 февраля, стало известно, что послы стран Европейского союза приняли 13-й пакет санкции против России.

Как пишут СМИ, официально пакет представят ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине, то есть 24 февраля.

Как писали западные СМИ, послы стран ЕС несколько раз пытались согласовать новые санкции против России, но Венгрия традиционно блокировала решение. Будапешт якобы не хотел, чтобы в списки санкций вносили китайские компании.

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Российская Федерация Жозеп Боррель Санкции против России
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