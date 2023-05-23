Боррель розкритикував зв'язки Сербії з Росією на фоні її вступу до ЄС

Сербія має переглянути свої зв'язки з Росією та узгодити свою зовнішню політику з політикою Європейського Союзу.
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає РБК-Україна з посиланням на Європейську правду.
За його словами, підтримка зв'язків Сербії з РФ несумісна з її процесом вступу до ЄС.
"Це також має руйнівний ефект для їх власних національних інтересів", - додав він.
Нагадаємо, що Боррель також закликав країни Західних Балкан, які є кандидатами на членство до Євросоюзу, мають скористатися унікальним моментом у процесі розширення спілки, створеною завдяки значному прогресу України.
А в січні цього року президент Сербії Александр Вучич заявив, що його країна вже не настільки хоче вступати до ЄС, як раніше.
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