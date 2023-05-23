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Боррель подверг критике связи Сербии с Россией на фоне ее вступления в ЕС

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Сербия должна просмотреть свои связи с Россией и согласовать свою внешнюю политику с политикой Европейского Союза.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, поддержка связей Сербии с РФ несовместима с ее процессом вступления в ЕС.

"Это также оказывает разрушительный эффект для их собственных национальных интересов", - добавил он.

Напомним, что Боррель также призвал страны Западных Балкан, являющиеся кандидатами на членство в Евросоюз, должны воспользоваться уникальным моментом в процессе расширения союза, созданного благодаря значительному прогрессу Украины.

А в январе этого года президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна уже не так хочет вступать в ЕС, как раньше.

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