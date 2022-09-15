Боррель рассказал, как наступление ВСУ должно сказаться на поддержке Украины в ЕС
Успешное наступление Вооруженных сил Украины выбило аргумент скептиков, которые заявляли о безрезультативности усилий и ненужности поддержки стран ЕС. Помощь Украине должна продолжаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля изданию El Mundo.
Боррель заявил, что страны ЕС должны продолжать усилия без колебаний. "Искушение отказаться есть у части европейского общества, они хотят прекратить войну, потому что не могут терпеть последствия и цены", - сказал он.
Глава дипломатии ЕС призвал бороться с этими настроениями, отметив, что "наступление на фронте помогает", поскольку оно показывает: поддержка ЕС была не для того, чтобы продолжать войну безрезультатно, а изменение ситуации возможно.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозепа Боррель заявил, что государствам-членам Европейского Союза вскоре будет предложено предоставить новое финансирование на поставки вооружений Украине.
Напомним, ВСУ уже освободили 388 населенных пунктов в Харьковской области. Но под оккупацией остается около 6% территории региона.