Боррель рассказал, как наступление ВСУ должно сказаться на поддержке Украины в ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля изданию El Mundo .

Боррель заявил, что страны ЕС должны продолжать усилия без колебаний. "Искушение отказаться есть у части европейского общества, они хотят прекратить войну, потому что не могут терпеть последствия и цены", - сказал он.

Глава дипломатии ЕС призвал бороться с этими настроениями, отметив, что "наступление на фронте помогает", поскольку оно показывает: поддержка ЕС была не для того, чтобы продолжать войну безрезультатно, а изменение ситуации возможно.