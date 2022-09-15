Боррель розповів, як наступ ЗСУ має позначитися на підтримці України в ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля виданню El Mundo .

Боррель заявив, що країни ЄС повинні продовжувати зусилля без коливань. "Спокуса відмовитися є у частини європейського суспільства, вони хочуть припинити війну, тому що не можуть терпіти наслідки і ціни", - сказав він.

Глава дипломатії ЄС закликав боротися з цими настроями, зазначивши, що "наступ на фронті допомагає", оскільки воно показує: підтримка ЄС була не для того, щоб продовжувати війну безрезультатно, а зміна ситуації можлива.