Боррель розповів, як наступ ЗСУ має позначитися на підтримці України в ЄС
Успішний наступ Збройних сил України вибив аргумент скептиків, які заявляли про безрезультативність зусиль і непотрібність підтримки країн ЄС. Допомога Україні повинна продовжуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля виданню El Mundo.
Боррель заявив, що країни ЄС повинні продовжувати зусилля без коливань. "Спокуса відмовитися є у частини європейського суспільства, вони хочуть припинити війну, тому що не можуть терпіти наслідки і ціни", - сказав він.
Глава дипломатії ЄС закликав боротися з цими настроями, зазначивши, що "наступ на фронті допомагає", оскільки воно показує: підтримка ЄС була не для того, щоб продовжувати війну безрезультатно, а зміна ситуації можлива.
Раніше глава дипломатії ЄС Жозепа Боррель заявив, що державам-членам Європейського Союзу незабаром буде запропоновано надати нове фінансування на постачання озброєнь Україні.
Нагадаємо, ВСУ вже звільнили 388 населених пунктів в Харківській області. Проте під окупацією залишається близько 6% території регіону.