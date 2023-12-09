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Боррель: Рада ЄС обговорить посилення воєнного потенціалу України

Субота 09 грудня 2023 15:32
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Боррель: Рада ЄС обговорить посилення воєнного потенціалу України Фото: Жозеп Боррель, верховний представник Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час наступного засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС обговорять зміцнення воєнного потенціалу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови європейської дипломатії Жозепа Борреля.

Як відзначив Боррель, 8 грудня, російські терористи здійснили найбільшу ракетну атаку на Україну за останні 2 місяці. У зв'язку з цим він закликав посилити Збройні сили, у тому ж числі системи протиповітряної оборони.

"На наступному засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу ми обговоримо зобов'язання ЄС у сфері безпеки, а також пропозиції щодо збільшення нашого внеску у зміцнення воєнного потенціалу України", - додав Боррель.

Атака на Україну 8 грудня

Близько о 6 ранку російські терористи завдали удару зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС крилатими ракетами Х-101/Х-555. Загалом ворог задіяв 7 літаків, які, попередньо, випустили 19 крилатих ракет повітряного базування.

Частина ракет була спрямована на об’єкти інфраструктури Дніпропетровської області. Зокрема ще частина, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва.

Протиповітряна оборона знищила 14 із 19 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Тим часом на Заході вважають, що обстріл 8 грудня, є "початком зимової кампанії ударів".

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