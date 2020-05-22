Боррель призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора об открытом небе

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель призвал США пересмотреть решение о выход из Договора об открытом небе. По его словам, все страны должны и в дальнейшем признавать важную роль этого документа и обеспечить полное его выполнение.

Заявление Борреля опубликована на сайте Европейской службы внешних дел.

"Выражаю сожаление по поводу объявления Соединенными Штатами относительно выхода из Договора об открытом небе. Этот договор является ключевым элементом нашей архитектуры по контролю над вооружением и служит важной мерой укрепления доверия и укрепления безопасности", - отметил Боррель.

Он напомнил, что с момента вступления в силу в 2002 году эта соглашение позволило осуществить более 1500 наблюдательных полетов над территорией всех стран-участниц.

"Этот договор предоставляет прозрачность и предсказуемость. Он является важным вкладом в европейскую и глобальную безопасность и стабильность", - заявил Боррель.

Главный дипломат ЕС отметил, что выход из договора не является решением, которое бы позволило "решить трудности в имплементации и соответствия ему другой стороной".

"Продолжая призывать Россию немедленно вернуться к полному выполнению Договора, я призываю Соединенные Штаты пересмотреть свое решение. Европейский Союз изучит, какие последствия такое решение может получить для нашей собственной безопасности", - отметил Боррель.

Напомним, 22 мая, Российская Федерация получила уведомление от США о выходе из Договора об открытом небе.

О выходе США из Договора об открытом небе 21 мая сообщил американский президент Дональд Трамп.

По словам госсекретаря Майка Помпео, процесс будет длиться полгода.

В МИД России заявили, что у них имеются план "Б" на случай расторжения Договора об открытом небе.