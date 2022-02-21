Боррель пригрозил России санкциями ЕС в случае признания "ЛДНР"
Европейский союз может ввести санкции против России в случае признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что лично будет просить об этом страны Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, в случае признания "республик Донбасса" Европейский союз попросит страны-участницы принять решение о санкциях против России.
"Если будет аннексия, будут санкции, и если будет признание, я положу на стол санкции, а решение будут принимать министры", - отметил Боррель.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Олафу Шольцу, что признает так называемые "ЛДНР" и подпишет соответствующий указ.
Украинский президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО в связи с планами российской стороны признать "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.