Боррель пригрозил России санкциями ЕС в случае признания "ЛДНР"

Европейский союз может ввести санкции против России в случае признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что лично будет просить об этом страны Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, в случае признания "республик Донбасса" Европейский союз попросит страны-участницы принять решение о санкциях против России. "Если будет аннексия, будут санкции, и если будет признание, я положу на стол санкции, а решение будут принимать министры", - отметил Боррель.