ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Боррель пригрозил России санкциями ЕС в случае признания "ЛДНР"

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 21 февраля 2022 20:26
Боррель пригрозил России санкциями ЕС в случае признания "ЛДНР" Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Европейский союз может ввести санкции против России в случае признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что лично будет просить об этом страны Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, в случае признания "республик Донбасса" Европейский союз попросит страны-участницы принять решение о санкциях против России.

"Если будет аннексия, будут санкции, и если будет признание, я положу на стол санкции, а решение будут принимать министры", - отметил Боррель.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Олафу Шольцу, что признает так называемые "ЛДНР" и подпишет соответствующий указ.

Украинский президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО в связи с планами российской стороны признать "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация ДНР ЛНР Санкции против России
NEWS
Арбитраж в Гааге начинает слушания о компенсации "Нафтогазу" 10 млрд долларов за активы в Крыму
Арбитраж в Гааге начинает слушания о компенсации "Нафтогазу" 10 млрд долларов за активы в Крыму
DAILY
Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц