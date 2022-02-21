Боррель пригрозив Росії санкціями ЄС у разі визнання "ЛДНР"

Європейський союз може ввести санкції проти Росії у разі визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік". Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що особисто проситиме про це країни Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, у разі визнання "республік Донбасу" Європейський союз попросить країни-учасниці прийняти рішення про санкції проти Росії. "Якщо буде анексія, будуть санкції, і якщо буде визнання, я покладу на стіл санкції, а рішення прийматимуть міністри", - зазначив Боррель.