Боррель пригрозив Росії санкціями ЄС у разі визнання "ЛДНР"
Європейський союз може ввести санкції проти Росії у разі визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік". Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що особисто проситиме про це країни Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, у разі визнання "республік Донбасу" Європейський союз попросить країни-учасниці прийняти рішення про санкції проти Росії.
"Якщо буде анексія, будуть санкції, і якщо буде визнання, я покладу на стіл санкції, а рішення прийматимуть міністри", - зазначив Боррель.
Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив президенту Франції Еммануелю Макрону і німецькому канцлеру Олафу Шольцу, що визнає так звані "ЛДНР" і підпише відповідний указ.
Український президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО у зв'язку з планами російської сторони визнати "незалежність" окремих районів Донецької та Луганської областей.