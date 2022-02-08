Боррель о поставках газа в Европу: ЕС не верит, что Россия их прекратит

Евросоюз не верит в то, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу. Однако высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключает, что они могут сократиться в случае введения санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.