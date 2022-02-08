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Боррель о поставках газа в Европу: ЕС не верит, что Россия их прекратит

Автор: Валерия Полищук

Евросоюз не верит в то, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу. Однако высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключает, что они могут сократиться в случае введения санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Мы не верим, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу. Но мы не исключаем сокращения поставок, для этого мы ведем переговоры с партнерами, которые могут обеспечить дополнительные поставки, в первую очередь с США, Катаром", - заявил он.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала российский "Газпром" за отказ наращивать поставки газа в Европу на фоне увеличенного спроса и высоких цен.

Отметим, "Газпром" сократил транзит газа в Европу по территории Украины более чем на 50%.

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