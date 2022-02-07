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Глава Еврокомиссии раскритиковала "Газпром" за отказ увеличивать поставки газа в Европу

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Понедельник 07 февраля 2022 14:49
Глава Еврокомиссии раскритиковала "Газпром" за отказ увеличивать поставки газа в Европу Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала "Газпром" за отказ наращивать поставки газа в Европу, несмотря на большой спрос и рекордные цены. При этом она предостерегает страны от зависимости от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Tages Spiegel.

"Поведение российского поставщика газа "Газпром", не увеличивающего объемы поставок газа в Европу в нынешней ситуации, является странным поведением", - заявила фон дер Ляйен.

При этом она подчеркнула, что страны ЕС должны стать более независимыми от российского газа.

"Нельзя исключать, что Кремль будет продолжать использовать газ в качестве угрозы, и именно поэтому мы должны стать более независимыми", - добавила глава Еврокомиссии.

Напомним, российский "Газпром" сократил транзит газа по территории Украины более чем на 50%.

Кроме того, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что РФ намеренно не заполнила газовые хранилища в Европе.

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