Глава Еврокомиссии раскритиковала "Газпром" за отказ увеличивать поставки газа в Европу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала "Газпром" за отказ наращивать поставки газа в Европу, несмотря на большой спрос и рекордные цены. При этом она предостерегает страны от зависимости от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Tages Spiege l.

"Поведение российского поставщика газа "Газпром", не увеличивающего объемы поставок газа в Европу в нынешней ситуации, является странным поведением", - заявила фон дер Ляйен.

При этом она подчеркнула, что страны ЕС должны стать более независимыми от российского газа.

"Нельзя исключать, что Кремль будет продолжать использовать газ в качестве угрозы, и именно поэтому мы должны стать более независимыми", - добавила глава Еврокомиссии.