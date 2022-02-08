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Боррель про постачання газу до Європи: ЄС не вірить, що Росія їх припинить

Автор: Валерія Поліщук

Євросоюз не вірить у те, що Росія може повністю припинити постачання газу до Європи. Однак високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель не виключає, що вони можуть скоротитися в разі введення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.

"Ми не віримо, що Росія може повністю припинити постачання газу до Європи. Але ми не виключаємо скорочення поставок, для цього ми ведемо переговори з партнерами, які можуть забезпечити додаткові поставки, в першу чергу з США, Катаром", - заявив він.

Нагадаємо, раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен розкритикувала Російський "Газпром" за відмову нарощувати постачання газу до Європи на тлі збільшеного попиту і високих цін.

Відзначити, "Газпром" скоротив транзит газу до Європи територією України більш ніж на 50%.

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