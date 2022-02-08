Боррель про постачання газу до Європи: ЄС не вірить, що Росія їх припинить

Євросоюз не вірить у те, що Росія може повністю припинити постачання газу до Європи. Однак високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель не виключає, що вони можуть скоротитися в разі введення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.