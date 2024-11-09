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Боррель про північнокорейські війська в Росії: будемо дипломатично тиснути на КНДР

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Нещодавно стало відомо про участь військ КНДР у війні Росії проти України. За це на Північну Корею буде дипломатичний тиск.

Про це під час візиту до Києва заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

Він зазначив, що активна участь північнокорейських військ у війні Росії проти України є однією з найхвилюючих речей, які сталися в останні дні.

"Це глобалізація війни. Хто б міг подумати, що північнокорейські військові будуть воювати проти українських", - сказав Боррель.

Голова дипломатії ЄС під час пресконференції розповів, що нещодавно був у столиці Південної Кореї Сеулі. І це було невипадково. За словами Борреля, на КНДР буде дипломатичний тиск, щоб уникнути таких ситуацій.

"Я там був, щоб дипломатичний тиск в індо-тихоокеанському регіоні накладати на КНДР, щоб вона розуміла, що це не правильний шлях. І ми будемо надалі дипломатично тиснути, щоб уникнути збільшення такої присутності", - резюмував він.

Нагадаємо, днями в Держдепартаменті США заявили, що Сполучені Штати продовжують взаємодію із союзниками та партнерами. Сторони працюють над тим, щоб дати відповідь на розгортання військ КНДР поблизу кордону України.

У п'ятницю, 8 листопада, голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також підтвердив, що північнокорейські солдати вже перебувають поблизу лінії фронту в Курській області. За його словами, там вони мають тренуватися використовувати FPV-дрони.

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Російська ФедераціяКНДРЖозеп БоррельВійна в Україні