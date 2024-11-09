Боррель про північнокорейські війська в Росії: будемо дипломатично тиснути на КНДР

Нещодавно стало відомо про участь військ КНДР у війні Росії проти України. За це на Північну Корею буде дипломатичний тиск.
Про це під час візиту до Києва заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.
Він зазначив, що активна участь північнокорейських військ у війні Росії проти України є однією з найхвилюючих речей, які сталися в останні дні.
"Це глобалізація війни. Хто б міг подумати, що північнокорейські військові будуть воювати проти українських", - сказав Боррель.
Голова дипломатії ЄС під час пресконференції розповів, що нещодавно був у столиці Південної Кореї Сеулі. І це було невипадково. За словами Борреля, на КНДР буде дипломатичний тиск, щоб уникнути таких ситуацій.
"Я там був, щоб дипломатичний тиск в індо-тихоокеанському регіоні накладати на КНДР, щоб вона розуміла, що це не правильний шлях. І ми будемо надалі дипломатично тиснути, щоб уникнути збільшення такої присутності", - резюмував він.
Нагадаємо, днями в Держдепартаменті США заявили, що Сполучені Штати продовжують взаємодію із союзниками та партнерами. Сторони працюють над тим, щоб дати відповідь на розгортання військ КНДР поблизу кордону України.
У п'ятницю, 8 листопада, голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також підтвердив, що північнокорейські солдати вже перебувають поблизу лінії фронту в Курській області. За його словами, там вони мають тренуватися використовувати FPV-дрони.
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