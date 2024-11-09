Боррель про північнокорейські війська в Росії: будемо дипломатично тиснути на КНДР

Він зазначив, що активна участь північнокорейських військ у війні Росії проти України є однією з найхвилюючих речей, які сталися в останні дні.

"Це глобалізація війни. Хто б міг подумати, що північнокорейські військові будуть воювати проти українських", - сказав Боррель.

Голова дипломатії ЄС під час пресконференції розповів, що нещодавно був у столиці Південної Кореї Сеулі. І це було невипадково. За словами Борреля, на КНДР буде дипломатичний тиск, щоб уникнути таких ситуацій.

"Я там був, щоб дипломатичний тиск в індо-тихоокеанському регіоні накладати на КНДР, щоб вона розуміла, що це не правильний шлях. І ми будемо надалі дипломатично тиснути, щоб уникнути збільшення такої присутності", - резюмував він.