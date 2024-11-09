RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Боррель о северокорейских войсках в России: будем дипломатически давить на КНДР

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Недавно стало известно об участии войск КНДР в войне России против Украины. За это на Северную Корею будет дипломатическое давление.

Об этом во время визита в Киев заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Он отметил, что активное участие северокорейских войск в войне России против Украины является одной из самых волнующих вещей, произошедших в последние дни.

"Это глобализация войны. Кто бы мог подумать, что северокорейские военные будут воевать против украинских", - сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС во время пресс-конференции рассказал, что недавно был в столице Южной Кореи Сеуле. И это было не случайно. По словам Борреля, на КНДР будет дипломатическое давление во избежание таких ситуаций.

"Я там был, чтобы дипломатическое давление в индо-тихоокеанском регионе накладывать на КНДР, чтобы она понимала, что это не правильный путь. И мы будем в дальнейшем дипломатически давить, чтобы избежать увеличения такого присутствия", - резюмировал он.

Напомним, на днях в Госдепартаменте США заявили, что Соедиренные Штаты продолжают взаимодействие с союзниками и партнерами. Стороны работают над тем, чтобы дать ответ на развертывание войск КНДР вблизи границы Украины.

В пятницу, 8 ноября, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также подтвердил, что северокорейские солдаты уже находятся вблизи линии фронта в Курской области. По его словам, там они должны тренироваться использовать FPV-дроны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКНДРЖозеп БоррельВойна в Украине