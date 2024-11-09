Боррель о северокорейских войсках в России: будем дипломатически давить на КНДР

Он отметил, что активное участие северокорейских войск в войне России против Украины является одной из самых волнующих вещей, произошедших в последние дни.

"Это глобализация войны. Кто бы мог подумать, что северокорейские военные будут воевать против украинских", - сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС во время пресс-конференции рассказал, что недавно был в столице Южной Кореи Сеуле. И это было не случайно. По словам Борреля, на КНДР будет дипломатическое давление во избежание таких ситуаций.

"Я там был, чтобы дипломатическое давление в индо-тихоокеанском регионе накладывать на КНДР, чтобы она понимала, что это не правильный путь. И мы будем в дальнейшем дипломатически давить, чтобы избежать увеличения такого присутствия", - резюмировал он.