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США та союзники обговорюють відповідь на участь військ КНДР у війні проти Україні

П'ятниця 08 листопада 2024 00:07
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США та союзники обговорюють відповідь на участь військ КНДР у війні проти Україні Фото: речник Держдепартаменту США Метью Міллер (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сполучені Штати продовжують взаємодію із союзниками та партнерами. Сторони працюють над тим, щоб дати належну відповідь на розгортання військ КНДР поблизу кордону України.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Державного департаменту.

"Ми консультуємося з нашими союзниками та партнерами щодо належної відповіді на розгортання північнокорейських солдатів у Курській області та їх потенційного залучення до бойових дій", - розповів він.

Водночас Міллер зазначив, що поки не може зробити офіційних оголошень щодо будь-яких конкретних рішень. Він додав, що "відповідь на агресію Росії є не лише відповіддю США". Тож речник Держдепартаменту нагадав, що з цією метою було зібрано цілу коаліцію, яка об'єднала півсотні країн.

"Від імені Сполучених Штатів ми продовжимо підтримувати Україну, ми надалі підтримуватимемо її на полі бою, і ми працюватимемо над збереженням альянсу, який ми створили", - заявив Міллер.

Крім того, речник Держдепартаменту сказав, що США також заявили про свої занепокоєння перед Китаєм у зв'язку із посиленням взаємодії між Росією і КНДР.

Нагадаємо, що Південна Корея не виключає постачання озброєння Україні. Це залежатиме від рівня залучення Північної Кореї до війни проти нашої країни. Відповідну заяву зробив південнокорейський президент Юн Сок Йоль.

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