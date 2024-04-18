UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Боррель після зустрічі з Кулебою: очікую чітких зобов'язань від країн ЄС щодо ППО для України

Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба та високий представник ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні відбулась зустріч глави МЗС Дмитра Кулеби та високого представника ЄС Жозепа Бореля. Вони обговорили російські атаки та протиповітряну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви високого представника ЄС та міністра закордонних справ України.

Зустріч міністр з Боррелем відбулась на полях саміту G7. Високий представник ЄС наголосив, що Україна терміново потребує систем протиповітряної оборони для протидії російським атакам. 

"Я очікую чітких зобов'язань від країн-членів ЄС на засіданні в понеділок. Безпека ЄС також під загрозою: Росія становить для нас екзистенційну загрозу", - сказав Боррель.

Своєю чергою Кулеба подякував Боррелю за "його невтомні зусилля", спрямовані на пошук та передачу Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot та SAMP/T.

"Наше спільне послання просте: ППО якнайшвидше. Протиповітряна оборона для України зараз", - підкреслив Кулеба.

Міністр також подякував Боррелю за те, що той вкотре наголосив на тому, що Росія становить екзистенційну загрозу для Європи, а не лише для України.

"Вкрай важливо забезпечити перемогу України", - сказав глава МЗС.

 

Нагадаємо, що від початку весни російські окупанти активно б'ють по об'єктах енергетики та цивільним містам України. Через ворожі обстріли Україна зіткнулась з питанням недостачі систем протиповітряної оборони.

Раніше сьогодні Кулеба повідомив приємну новину. Глава МЗС заявив, що міністри закордонних справ країн "Групи Семи" нині зосередженні на ухваленні рішення щодо передачі додаткових батарей ППО Україні.

Водночас німецький канцлер Олаф Шольц розповів, що його країна знайшла ще щонайменше шість систем протиповітряної оборони Patriot, які партнери по НАТО могли б передати Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаЖозеп БоррельВійна Росії проти УкраїниОкупанти