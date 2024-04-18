Боррель после встречи с Кулебой: ожидаю четких обязательств от стран ЕС по ПВО для Украины

Встреча министр с Боррелем состоялась на полях саммита G7. Высокий представитель ЕС отметил, что Украина срочно нуждается в системах противовоздушной обороны для противодействия российским атакам.

"Я ожидаю четких обязательств от стран-членов ЕС на заседании в понедельник. Безопасность ЕС также под угрозой: Россия представляет для нас экзистенциальную угрозу", - сказал Боррель.

В свою очередь Кулеба поблагодарил Борреля за "его неутомимые усилия", направленные на поиск и передачу Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot и SAMP/T.

"Наше общее послание простое: ПВО как можно быстрее. Противовоздушная оборона для Украины сейчас", - подчеркнул Кулеба.

Министр также поблагодарил Борреля за то, что тот в очередной раз подчеркнул, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы, а не только для Украины.

"Крайне важно обеспечить победу Украины", - сказал глава МИД.