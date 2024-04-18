Боррель після зустрічі з Кулебою: очікую чітких зобов'язань від країн ЄС щодо ППО для України

Сьогодні відбулась зустріч глави МЗС Дмитра Кулеби та високого представника ЄС Жозепа Бореля. Вони обговорили російські атаки та протиповітряну оборону.

Зустріч міністр з Боррелем відбулась на полях саміту G7. Високий представник ЄС наголосив, що Україна терміново потребує систем протиповітряної оборони для протидії російським атакам.

"Я очікую чітких зобов'язань від країн-членів ЄС на засіданні в понеділок. Безпека ЄС також під загрозою: Росія становить для нас екзистенційну загрозу", - сказав Боррель.

Своєю чергою Кулеба подякував Боррелю за "його невтомні зусилля", спрямовані на пошук та передачу Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot та SAMP/T.

"Наше спільне послання просте: ППО якнайшвидше. Протиповітряна оборона для України зараз", - підкреслив Кулеба.

Міністр також подякував Боррелю за те, що той вкотре наголосив на тому, що Росія становить екзистенційну загрозу для Європи, а не лише для України.

"Вкрай важливо забезпечити перемогу України", - сказав глава МЗС.