Боррель после встречи с Кулебой: ожидаю четких обязательств от стран ЕС по ПВО для Украины
Сегодня состоялась встреча главы МИД Дмитрия Кулебы и высокого представителя ЕС Жозепа Бореля. Они обсудили российские атаки и противовоздушную оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления высокого представителя ЕС и министра иностранных дел Украины.
Встреча министр с Боррелем состоялась на полях саммита G7. Высокий представитель ЕС отметил, что Украина срочно нуждается в системах противовоздушной обороны для противодействия российским атакам.
"Я ожидаю четких обязательств от стран-членов ЕС на заседании в понедельник. Безопасность ЕС также под угрозой: Россия представляет для нас экзистенциальную угрозу", - сказал Боррель.
В свою очередь Кулеба поблагодарил Борреля за "его неутомимые усилия", направленные на поиск и передачу Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot и SAMP/T.
"Наше общее послание простое: ПВО как можно быстрее. Противовоздушная оборона для Украины сейчас", - подчеркнул Кулеба.
Министр также поблагодарил Борреля за то, что тот в очередной раз подчеркнул, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы, а не только для Украины.
"Крайне важно обеспечить победу Украины", - сказал глава МИД.
Напомним, что с начала весны российские оккупанты активно бьют по объектам энергетики и гражданским городам Украины. Из-за вражеских обстрелов Украина столкнулась с вопросом нехватки систем противовоздушной обороны.
Ранее сегодня Кулеба сообщил приятную новость. Глава МИД заявил, что министры иностранных дел стран "Группы Семи" сейчас сосредоточены на принятии решения по передаче дополнительных батарей ПВО Украине.
В то же время немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал, что его страна нашла еще не менее шести систем противовоздушной обороны Patriot, которые партнеры по НАТО могли бы передать Украине.
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