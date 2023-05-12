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Боррель про підтримку України: і Росія, і Путін мають зрозуміти, що ми не впадемо

Фото: високий представник ЄС Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Європейський Союз має зосередитись на довготривалій допомозі Україні, а не лише на терміновій у вигляді допомоги на полі бою. Російський диктатор Володимир Путін має зрозуміти, що ЄС не втомиться допомагати Україні довгий час.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, пише РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Сьогоднішня зустріч має два пункти: російська агресія проти України та перекалібровка наших відносин з Китаєм. З першого питання очевидно, що ми маємо продовжувати підтримку України, і маємо робити це у тривалій перспективі. Не лише шляхом надання боєприпасів для продовження боротьби, але й з огляду на середньострокову перспективу, готуючи багаторічну підтримку для України", - сказав він.

Боррель підкреслив, що Україна має бути впевнена, що її будуть підтримувати її не лише у повсякденній битві в цій війні, а й тривалий час.

"І Росія, і Путін мають зрозуміти, що ми не впадемо (у цих зусиллях, - ред.). Тож вони мають припинити чекати, коли ми втомимося. Ми не втомимося", - запевнив Боррель.

Як повідомлялося, раніше Боррель заявляв, що Європейський союз готовий взаємодіяти з Китаєм для врегулювання війни в Україні. Однак у Брюсселі застерігають, що Пекін може скористатися поразкою Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Боррель нещодавно заявив, що припинення надання військової допомоги Україні призведе до "миру", однак він не буде справедливим. У відповідь радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відзначив, що припинення поставок загрожуватиме лише масштабування війни.

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