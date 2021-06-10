Боррель осудил признание ФБК и штабов Навального экстремистскими в России

"Решение Московского горсуда о присвоении организациям Алексея Навального ярлыка "экстремистские группы" знаменует собой наиболее серьезную на сегодняшний день попытку правительства России подавить независимую политическую оппозицию и антикоррупционные расследования, а также устранить влияние политических сетей Навального на предстоящих выборах в Госдуму в сентябре и в дальнейшем", - заявил Боррель.

По его словам, решение суда является необоснованным и оно "подтверждает негативную тенденцию систематического подавления прав и свобод человека, закрепленных в конституции РФ".

"Это решение будет иметь далеко идущие последствия для российского гражданского общества, оппозиции и критиков. Мы призываем правительство России полностью соблюдать свои международные обязательства и обязательства, которые оно взяло на себя, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, для защиты этих прав", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Он добавил, что ЕС повторяет призыв к освобождению Навального, поскольку "считает вынесенный ему приговор политически мотивированным и противоречащим международным обязательствам России в области прав человека".