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Боррель осудил признание ФБК и штабов Навального экстремистскими в России

Автор: РБК-Украина

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель осудил признание экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией и штабы российского оппозиционера Алексея Навального. Ранее такое решение принял суд Москвы.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.

"Решение Московского горсуда о присвоении организациям Алексея Навального ярлыка "экстремистские группы" знаменует собой наиболее серьезную на сегодняшний день попытку правительства России подавить независимую политическую оппозицию и антикоррупционные расследования, а также устранить влияние политических сетей Навального на предстоящих выборах в Госдуму в сентябре и в дальнейшем", - заявил Боррель.

По его словам, решение суда является необоснованным и оно "подтверждает негативную тенденцию систематического подавления прав и свобод человека, закрепленных в конституции РФ".

"Это решение будет иметь далеко идущие последствия для российского гражданского общества, оппозиции и критиков. Мы призываем правительство России полностью соблюдать свои международные обязательства и обязательства, которые оно взяло на себя, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, для защиты этих прав", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Он добавил, что ЕС повторяет призыв к освобождению Навального, поскольку "считает вынесенный ему приговор политически мотивированным и противоречащим международным обязательствам России в области прав человека".

Напомним, вчера московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" экстремистскими организациями.

Ранее Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленного освобождения Навального. Суд руководствовался экстренным правилом, которое применяется очень редко.

Больше о деле "Ив Роше", по котором Навального отправили в колонию, читайте в материале РБК-Украина.

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