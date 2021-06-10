Боррель засудив визнання ФБК і штабів Навального екстремістськими в Росії

"Рішення Московського міськсуду про присвоєння організаціям Олексія Навального ярлика "екстремістські групи" знаменує собою найбільш серйозну на сьогодні спробу уряду Росії придушити незалежну політичну опозицію і антикорупційні розслідування, а також усунути вплив політичних мереж Навального на майбутніх виборах до Держдуми у вересні і надалі", - заявив Боррель.

За його словами, рішення суду є необґрунтованим і воно "підтверджує негативну тенденцію систематичного придушення прав і свобод людини, закріплених в Конституції РФ".

"Це рішення матиме далекосяжні наслідки для російського громадянського суспільства, опозиції і критиків. Ми закликаємо уряд Росії повністю дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і зобов'язань, які він взяв на себе, в тому числі в Раді Європи та ОБСЄ, для захисту цих прав", - підкреслив глава європейської дипломатії.

Він додав, що ЄС повторює заклик до звільнення Навального, оскільки "вважає винесений йому вирок політично мотивованим і таким, що суперечить міжнародним зобов'язанням Росії в області прав людини".