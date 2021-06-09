В России суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими

Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Заседание проходило в закрытом режиме.

Защитники ФБК, а также представители Минюста и МВД находились в суде двенадцать с половиной часов.

"Решением суда ликвидированы некоммерческие организации ФБК и ФЗПГ, запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального". Суд постановил, что решение о прекращении деятельности организаций подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении.

Суд отказался рассекретить материалы иска прокуратуры к ФБК о признании фонда экстремистским. В ходе рассмотрения прокуратура в качестве доказательств по делу предоставила судье пустые листы. Защита потребовала изъять их из материалов дела.