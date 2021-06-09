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В России суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими

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Москва, Среда 09 июня 2021 23:26
В России суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими Фото: российский оппозиционер Алексей Навальный (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Заседание проходило в закрытом режиме.

Об этом сообщает "Новая газета".

Защитники ФБК, а также представители Минюста и МВД находились в суде двенадцать с половиной часов.

"Решением суда ликвидированы некоммерческие организации ФБК и ФЗПГ, запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального". Суд постановил, что решение о прекращении деятельности организаций подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении.

Суд отказался рассекретить материалы иска прокуратуры к ФБК о признании фонда экстремистским. В ходе рассмотрения прокуратура в качестве доказательств по делу предоставила судье пустые листы. Защита потребовала изъять их из материалов дела.

Напомним, Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленного освобождения Навального. Суд руководствовался экстренным правилом, которое применяется очень редко.

Больше о деле "Ив Роше", по котором Навального отправили в колонию, читайте в материале РБК-Украина.

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