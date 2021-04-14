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Боррель обсудил с Блинкеном наращивание российских войск у границ Украины

Автор: Артур Родивилов

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Среди вопросов дипломаты затронули стягивание российских войск к украинской границе.

Об этом сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и заместитель председателя Еврокомиссии Боррель и госсекретарь Блинкен выразили глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося большого наращивания российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму.

Стороны также говорили о продолжении совместной работы по стабилизации ситуации в Афганистане и обменялись мнениями о продолжающемся кризисе в Эфиопии. Оба затронули ситуацию в Иране и состояние дискуссий о возвращении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе к полной реализации.

"Высокий представитель и госсекретарь Блинкен договорились продолжить совместную работу над этими и другими приоритетами и проблемами внешней политики и безопасности", - сказано в сообщении ЕВС.

Напомним, ранее во время встречи министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в Брюсселе обсудили российскую агрессию. Глава Госдепа заверил Украину в дальнейшей поддержке.

Добавим, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к возможному вторжению России.

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