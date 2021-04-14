ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боррель обсудил с Блинкеном наращивание российских войск у границ Украины

Новина українською → Брюссель, Среда 14 апреля 2021 04:58
Боррель обсудил с Блинкеном наращивание российских войск у границ Украины фото: Жозеп Боррель (Виталий Носач, РбК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Среди вопросов дипломаты затронули стягивание российских войск к украинской границе.

Об этом сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и заместитель председателя Еврокомиссии Боррель и госсекретарь Блинкен выразили глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося большого наращивания российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму.

Стороны также говорили о продолжении совместной работы по стабилизации ситуации в Афганистане и обменялись мнениями о продолжающемся кризисе в Эфиопии. Оба затронули ситуацию в Иране и состояние дискуссий о возвращении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе к полной реализации.

"Высокий представитель и госсекретарь Блинкен договорились продолжить совместную работу над этими и другими приоритетами и проблемами внешней политики и безопасности", - сказано в сообщении ЕВС.

Напомним, ранее во время встречи министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в Брюсселе обсудили российскую агрессию. Глава Госдепа заверил Украину в дальнейшей поддержке.

Добавим, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к возможному вторжению России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Донбасс
NEWS
Россия может повторить в Украине "грузинский сценарий", - Минобороны
Россия может повторить в Украине "грузинский сценарий", - Минобороны
DAILY
Олег Устенко: Последнее десятилетие олигархи ведут себя как международные инвесторы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Олег Устенко: Последнее десятилетие олигархи ведут себя как международные инвесторы