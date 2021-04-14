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Боррель обговорив з Блінкеном нарощування російських військ біля кордонів України

Новость на русском → Брюссель, Середа 14 квітня 2021 04:58
Боррель обговорив з Блінкеном нарощування російських військ біля кордонів України фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач, РбК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель провів бесіду з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Серед питань дипломати торкнулися стягування російських військ до українського кордону.

Про це повідомила Європейська зовнішньополітична служба (ЄВС).

Високий представник ЄС із закордонних справ і заступник голови Єврокомісії Боррель і держсекретар Блінкен висловили глибоку стурбованість з приводу триваючого великого нарощування російських збройних сил на кордонах України та незаконно аннексованому Криму.

Сторони також говорили про продовження спільної роботи по стабілізації ситуації в Афганістані й обмінялися думками про триваючу кризу в Ефіопії. Обидва торкнулися ситуацію в Ірані та стан дискусій про повернення Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми до повної реалізації.

"Високий представник і держсекретар Блінкен домовились продовжити спільну роботу над цими та іншими пріоритетами та проблемами зовнішньої політики та безпеки", - сказано в повідомленні ЕBC.

Нагадаємо, раніше під час зустрічі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен в Брюсселі обговорили російську агресію. Глава Держдепу запевнив Україну в подальшій підтримці.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова до можливого вторгнення Росії.

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