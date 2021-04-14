Боррель обговорив з Блінкеном нарощування російських військ біля кордонів України

Високий представник ЄС із закордонних справ і заступник голови Єврокомісії Боррель і держсекретар Блінкен висловили глибоку стурбованість з приводу триваючого великого нарощування російських збройних сил на кордонах України та незаконно аннексованому Криму.

Сторони також говорили про продовження спільної роботи по стабілізації ситуації в Афганістані й обмінялися думками про триваючу кризу в Ефіопії. Обидва торкнулися ситуацію в Ірані та стан дискусій про повернення Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми до повної реалізації.

"Високий представник і держсекретар Блінкен домовились продовжити спільну роботу над цими та іншими пріоритетами та проблемами зовнішньої політики та безпеки", - сказано в повідомленні ЕBC.